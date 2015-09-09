Президент США совершил трехдневное путешествие по Аляске

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама вместе с ведущим шоу Running Wild Беаром Гриллсом поел лосося в рамках трехдневного путешествия по Аляске. Тизер одного из выпусков передачи был опубликован изданием Today.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, вместе с Гриллсом он нашел лосося, недоеденного медведем. Ведущий пояснил, что чаще всего медведи лакомятся лишь самыми жирными частями рыбы, оставляя при этом все мясо.

Обама и Гриллс поговорили о влиянии глобального потепления, пока готовили на огне лосося. Президент отметил, что его волнует эта проблема из-за будущего его детей и внуков.

"Это, пожалуй, один из лучших дней моего президентства. Во-первых, я не в своем офисе. Во-вторых, я не в костюме", — рассказал о своих впечатлениях Обама во время съемок.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама примет участие в шоу на выживание Running Wild на телеканале NBC.