Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама поедет на похороны экс-президента Израиля Шимона Переса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря Обамы Джоша Эрнеста.

Обама, "вероятно", посетит похороны, сообщил Эрнест на борту президентского самолета. Кроме Обамы, на похоронах ожидаются госсекретарь Джон Керри и экс-президент Билл Клинтон.

Экс-глава еврейского государства, 93-летний лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался в ночь на среду, не оправившись от инсульта, который перенес две недели назад.