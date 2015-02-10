Обама подтвердил гибель американской заложницы в Сирии

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подтвердил, что гражданка США Кайла Мюллер, находившаяся в плену у боевиков "Исламского государства", погибла. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, родители Кайлы Мюллер, работавшей в благотворительной организации, сказали, что "убиты горем" от известия о гибели дочери.

Ранее боевики "Исламского государства" заявили, что заложница погибла в результате авианалета иорданских ВВС на позиции исламистов в Сирии.

26-летняя Кейла Джин Мюллер, выпускница Университета Северной Аризоны, приехала на турецко-сирийскую границу в 2012 году, чтобы помогать беженцам.

Ее похитили на следующий год, когда американка работала в сирийском городе Алеппо.