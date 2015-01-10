Обама: США окажут Франции любую помощь для преодоления последствий теракта

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выразил солидарность с Францией и подтвердил готовность оказать любую помощь этой стране, чтобы она смогла быстрее преодолеть последствия теракта в Париже.

Выступая в Ноксвилле (штат Теннесси), он также выразил надежду, что теперь - после уничтожения французским спецназом террористов - "возникшая угроза ликвидирована".

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что в своем выступлении Б.Обама также отметил, что экстремистам не удастся никого запугать и Соединенные Штаты вместе со своими союзниками готовы, как и прежде, дать им решительный отпор. "Мир еще раз увидел на улицах Парижа, за что выступают террористы: им нечего предложить, кроме ненависти и страданий других людей, - сказал глава американской администрации. - А мы выступаем в защиту свободы, надежды и достоинства каждого человека. Именно это Париж и несет всему миру".