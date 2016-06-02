​Обама подтвердил, что считает своей самой большой ошибкой вмешательство в конфликт в Ливии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама по-прежнему считает своей самой большой ошибкой в области внешней политики военное вмешательство в конфликт в Ливии.

Как передает Report, выступая в среду в городе Элкхарт (штат Индиана), глава американской администрации признал, что сейчас в этой арабской стране "царит хаос".

"Я уже раньше говорил, что считаю своей самой большой внешнеполитической ошибкой интервенцию в Ливии в составе международной коалиции", - сказал он, отвечая на вопросы американцев на встрече, организованной телекомпанией PBS.

Обама напомнил, что страны НАТО поддержали повстанцев, которые вели борьбу с режимом Муамара Каддафи, но не смогли вовремя обеспечить стабильность и оказать помощь в формировании нового правительства страны.

Если бы можно было вернуться назад, то "несколько иначе" президент США вел бы себя и во внутриполитических делах. По его словам, он бы с самого начала предупредил американцев о том, "насколько серьезные последствие будет иметь экономический спад" 2008 года. "Возможно, мне надо было сразу заявить, что восстановление после этого займет не менее трех-четырех лет", - добавил Обама.

Он также пояснил, что ошибки в большой политике иногда происходят от нехватки проверенной и надежной информации. Даже президенту порой приходится принимать решения, "основываясь только на предположениях", а не на точных сведениях, отметил Обама.