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    Обама подписал закон о слежке за гражданами в США

    USA Freedom Act реформирует и расширяет возможности конкретных органов власти относительно внешней разведки и других целей

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий спецслужбам осуществлять сбор данных о гражданах для противодействия терроризму, сообщает Report со ссылкой на Белый дом.

    Как отмечается в сообщении, так называемый USA Freedom Act "реформирует и расширяет возможности конкретных органов власти относительно внешней разведки и других целей".

    Упоминание внешней разведки связано с необходимостью противодействия террористам, находящимся за пределами США.

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