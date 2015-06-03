Обама подписал закон о слежке за гражданами в США

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий спецслужбам осуществлять сбор данных о гражданах для противодействия терроризму, сообщает Report со ссылкой на Белый дом.

Как отмечается в сообщении, так называемый USA Freedom Act "реформирует и расширяет возможности конкретных органов власти относительно внешней разведки и других целей".

Упоминание внешней разведки связано с необходимостью противодействия террористам, находящимся за пределами США.