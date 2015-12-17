​Обама подписал временный бюджетный закон до 22 декабря

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал принятый ранее конгрессом законопроект, который регламентирует бюджетное финансирование до 22 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Белого дома.

Если бы глава государства не подписал законопроект, то все федеральные учреждения США должны были бы временно закрыться из-за отсутствия финансирования. Продление на шесть дней позволит провести переговоры и добиться соглашения по бюджету федеральных программ на сумму в $1,15 трлн.