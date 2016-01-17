Обама подписал распоряжение о снятии санкций с Ирана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал распоряжение о снятии американских санкций с Ирана, передает Reuters.

Глава Госдепартамента Джон Керри уточнил, что МАГАТЭ в итоговом заявлении подтвердило выполнение Ираном условий соглашения по ядерной программе.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини также подтвердила снятие санкций.

Глава МАГАТЭ Юкия Амано до этого заявил, что организация подтверждает выполнение Ираном всех требований для имплементации соглашения по атому, напоминает Report со ссылкой на Газета.Ru.