Обама поддержал протесты в США из-за указа Трампа

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты на территории Соединенных Штатов и выступает против дискриминации из-за веры или религии людей.

Как передает Report, со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении, которое опубликовал представитель Обамы Кевин Льюис в своем твиттере. Это первое заявление Обамы с момента ухода с поста президента США.

В заявлении указано, что, учитывая сравнения текущих решений с действиями администрации Обамы, экс-президент «принципиально не согласен с понятием дискриминации в отношении лиц по причине их веры или религии».