Обама поддержал протестующих против оружия

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Экс-президент США Барак Обама выразил поддержку участникам акций за ужесточение оружейного законодательства в Соединенных Штатах сообщением в твиттере.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру.

«Мишель (жена Обамы — ред») и я вдохновлены всеми молодыми, которые вышли сегодня на марши протеста. Продолжайте в том же духе. Вы ведете нас вперед. Ничто не сможет остановить миллионы голосов, которые требуют перемен», — написал Обама.