​Обама поддержал кандидатуру Клинтон в борьбе за пост президента США - ВИДЕО

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Руководитель американской администрации демократ Барак Обама поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон, борющейся за пост президента США.

Как передает Report, он записал соответствующий агитационный видеоролик, который обнародовал избирательный штаб Клинтон.

"Не думаю, что когда-либо был кто-то столь квалифицированный, чтобы занимать данный пост", - заявляет, в частности, о демократе Клинтон нынешний глава государства, являющийся ее однопартийцем.

Клинтон уже откликнулась на поддержку Обамы, написав на своей странице в Twitter:

"Польщена вашей поддержкой, президент США. Я воодушевлена и готова двигаться дальше!"

Ранее Обама провел в Белом доме встречу с соперником Клинтон - вторым претендентом на пост президента у демократов в рамках нынешней избирательной кампании Берни Сандерсом.