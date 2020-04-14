Обама поддержал Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США

Джозеф Байден и Барак Обама https://report.az/storage/news/04c7511aa477a9b9da365e6a827d2f84/abd54c66-b7ff-400c-a27b-004922b5f0cf_292.jpg

Бывший американский лидер Барак Обама официально заявил о поддержке экс-вице-президента США Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую видеозапись Обама разместил во вторник на своей странице в "Твиттере".

"Я с гордостью заявляю о поддержке Джо Байдена... Выбрать Джо своим вице-президентом было одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал. Мы стали близкими друзьями. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нужны президенту сейчас", - заявил демократ Обама, который являлся главой государства в 2009-2017 гг.

Напомним, что Байден в те же годы занимал в его администрации пост вице-президента.