Обама поддержал Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США

Бывший американский лидер Барак Обама официально заявил о поддержке экс-вице-президента США Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую видеозапись Обама разместил во вторник на своей странице в "Твиттере".
"Я с гордостью заявляю о поддержке Джо Байдена... Выбрать Джо своим вице-президентом было одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал. Мы стали близкими друзьями. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нужны президенту сейчас", - заявил демократ Обама, который являлся главой государства в 2009-2017 гг.
Напомним, что Байден в те же годы занимал в его администрации пост вице-президента.