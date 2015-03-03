Обама планирует открытие посольства США на Кубе до середины апреля

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама рассчитывает на открытие американского посольства на Кубе до середины апреля, заявил он в понедельник в Вашингтоне.

"Я рассчитываю, что нам удастся открыть посольство и проделать какую-то начальную работу" до саммита американских государств в Панаме 10-11 апреля, сказал Обама в интервью агентству Рейтер. При этом он признал, что не ожидает, "будто нам немедленно удастся полностью нормализовать отношения". По его словам, "предстоит еще проделать большую работу".

Вашингтон и Гавана объявили о начале курса на потепление в отношениях 17 декабря прошлого года. Тогда же Белый дом признал неэффективность введенного более 50 лет назад эмбарго против Кубы. Обама на сей раз подтвердил, что считает данный шаг правильным. "Мы идем по пути улучшения отношений, который будет способствовать переменам на Кубе", - сказал он, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, "с момента объявления о курсе на потепление кубинское правительство начало обсуждать способы реорганизации экономики для возможного привлечения иностранных инвестиций". Также, как отметил американский лидер, речь идет о "создании новых возможностей для предпринимателей и о большей прозрачности экономических процессов".

Эмбарго Обама назвал "политикой, которая не работала". "Мы должны попробовать что-то новое, дабы призвать и даже подтолкнуть кубинское правительство к вовлечению в современную экономику".