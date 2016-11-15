Обама отправляется в последнее крупное турне

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама во вторник отправляется в свою последнюю крупную зарубежную поездку во время которой он посетит Грецию, Германию и Перу. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Во ходе своего турне он обсудит с лидерами этих стран такие темы, как преодоление последствий глобального экономического кризиса, конфликт в Сирии и на Украине, а также развитие торговых связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Американский лидер покинет Вашингтон в понедельник вечером и первую остановку он совершит в Афинах 15 ноября. Там у него запланированы переговоры с президентом Греции Прокописом Павлопулосом и премьер-министром Алексисом Ципрасом.

Как сообщили ранее в Белом доме, Обама собирается вновь заявить о поддержке "непрекращающихся усилий, направленных на стабилизацию греческой экономики". Кроме того, он намеревается отметить "радушие греческого правительства и народа, проявленное по отношению к беженцам и мигрантам".

Как рассказал журналистам на специальном брифинге заместитель помощника президента по национальной безопасности Бен Родс, Обама "давно хотел посетить Грецию, учитывая сложившиеся между странами тесные партнерские и дружеские связи, а также совместную приверженность экономической стабильности и процветанию, совместной работе по противодействию терроризму и экстремизму, а также сотрудничеству по НАТО". Родс также напомнил, что одним из приоритетов уходящей администрации США была борьба с мировым финансовым кризисом. "Выбравшись из экономической ямы, мы направили наши усилия на оказание помощи европейцам, которые испытывали ряд структурных проблем, в том числе, и грекам", - сказал представитель администрации.

На второй день визита, 16 ноября, у Обамы запланирована культурная часть, он посетит храм Парфенон. Кроме того, он выступит в Афинах с речью, посвященной совместной работе с целью разрешения экономических проблем в Греции, в Европе и во всем мире.

Вечером того же дня Обама вылетит в Германию. Там у него намечена двусторонняя встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также переговоры с другими европейскими лидерами. "Мы выбрали Германию по ряду причин. Ангела Меркель была одним из самых близких партнеров президента за весь период его полномочий", - сказал Родс, отметив, что оба лидера испытывают друг к другу "глубокое уважение и дружеские чувства".

"Он (Обама) хочет увидеть Меркель еще раз, чтобы поблагодарить ее за сотрудничество и проявленное лидерство", - добавил представитель Белого дома.

Помимо этого, у главы государства будет возможность встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Испании, которые соберутся в Берлине. "Это наши близкие партнеры. У них будет возможность обсудить весь спектр вопросов, по которым мы сотрудничаем с Европой", - продолжил Родс, обозначив в числе тем борьбу с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), проблему мигрантов, терроризм, а также "следующие шаги" по ситуации в Сирии и на Украине.

Родс уточнил, что двусторонняя встреча Обамы и Меркель запланирована на четверг, 17 ноября. Затем они проведут совместную пресс-конференцию. На следующий день должны состояться переговоры с главами других стран Европы.

Финальной точкой турне Обамы станет Перу, куда он прибудет для участия в саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В Белом доме подчеркивают, что данный шаг призван "подчеркнуть поддержку США институтов Азиатско- Тихоокеанского региона, а также усилий по региональной экономической интеграции посредством либерализации правил торговли и инвестирования".

У президента запланированы встречи с главами государств - участников Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Представители администрации ранее пояснили, что Обама заверит их в стремлении США продолжать работу с регионом. В то же время, как стало известно в пятницу, Белый дом приостановил дебаты с Конгрессом США насчет ратификации соглашения по ТТП. Против данного документа выступает Республиканская партия.

В Перу у Обамы намечено несколько двусторонних встреч, в частности, с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом и перуанским президентом Педро Пабло Кучински.

Как в свою очередь заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин на саммите АТЭС может обсудить со своим американским коллегой Сирию. "С Обамой пока каких-то запланированных контактов нет. Вместе с тем, в Перу, скорее всего, они будут на полях одного и того же мероприятия - саммита АТЭС", - сказал журналистам пресс-секретарь. По его словам, "конечно, если они (Путин и Обама) окажутся вместе на этом мероприятии, то так или иначе нельзя исключать, что в кулуарах они как-то пообщаются".

"Понятно, что если какое-то общение состоится, то, конечно, нельзя этого исключать тоже - это же (Сирия) наиболее актуальный вопрос из того, что мы имеем", - добавил он.