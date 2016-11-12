Обама отправится в прощальный зарубежный тур искать поддержку своим проектам

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама готов в ходе последнего зарубежного турне в должности главы государства говорить о Дональде Трампе и искать поддержку своим проектам.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство The Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

В понедельник, 14 ноября, Обама отправится в шестидневное турне, в ходе которого посетит Грецию, Германию и Перу, отмечается в сообщении.

В Греции Обама посетит Парфенон, выступит с речью о глобализации, и проведет встречу с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом.

В ФРГ у Обамы запланирован обед с канцлером Ангелой Меркель. Также он проведет встречи с рядом европейских лидеров, в числе которых премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Франсуа Олланд.

Отмечается, что в Перу американский президент посетит экономический форум, при этом в Лиме проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом.

В Белом доме отметили, что эта зарубежная поездка станет прощальным туром Обамы и шансом заручиться поддержкой для ряда инициированных им инициатив - ядерного соглашения с Ираном, а также для проектов в сфере торговли и изменения климата.

В свою очередь, заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что Обаме, как ожидается, будут заданы вопросы о том, как избрание Трампа отразится на этих проектах. Ранее Трамп пообещал пересмотреть ряд из них.