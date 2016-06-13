Президент США отменил намеченную на 15 июня поездку в связи с терактом в Орландо

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама из-за теракта в Орландо отменил запланированную на 15 июня предвыборную поездку в Гринбей, в ходе которой намеревался выступить на мероприятии с кандидатом Демократической партии в президенты Хиллари Клинтон. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Белом доме.

При стрельбе в ночном клубе в Орландо погибли 50 человек, еще 53 ранены. Нападавший, гражданин США Омар Матин, был уничтожен полицией при штурме после трехчасового противостояния. Стрельба в Орландо стала крупнейшим происшествием такого рода в истории США.