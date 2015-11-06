​Обама отказался утвердить строительство нефтепровода из Канады

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил 6 ноября, что не утвердит строительство трубопровода Keystone XL для транспортировки нефти из Канады к Мексиканскому заливу через американскую территорию.

Как передает Report, Барак Обама отметил, что проект вызвал много протестов со стороны борцов за защиту окружающей среды. По его словам, в настоящее время строительство такого нефтепровода не отвечает американским интересам.

Глава государства заявил, что сторонники проекта говорили о снижении цен на топливо и создание рабочих мест в результате строительства трубопровода, но его администрация добилась этих результатов и так.

Трубопровод должен был транспортировать нефть, добытую в нефтеносных песках канадской провинции Альберта. Стоимость проекта оценивалась в восемь миллиардов долларов.

В феврале 2015 года Обама уже наложил вето на билль об утверждении строительства нефтепровода Keystone XL. В марте сенаторы попытались преодолеть его вето, но не смогли набрать нужное число голосов.