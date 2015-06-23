Обама организовал ифтар в Белом доме

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "Мы против ненавистных действий, направленных на религиозные или этнические группы". Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент США Барак Обама на ифтаре, организованном для представителей мусульманских общин страны.

По информации, наряду с представителями мусульманских общин США, на ифтаре приняли участие мусульманские члены Конгресса Андре Карсон и Кэйт Эллисон, Саманта Элауф - мусульманка, которой отказали в работе в магазине Abercrombie&Fitch из-за хиджаба, посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч и представители многих мусульманских дипмиссий.

Выступая на ифтаре, Обама отметил важность месяца Рамазан для мусульман. Он отметил, что, независимо от религии, все американцы осудили жестокое убийство трех молодых мусульман в начале этого года.

Президент США также коснулся истории Саманты Элауф, которая обратилась в суд и выиграла иск против магазина Abercrombie&Fitch, где ей отказали в работе из-за ношения хиджаба: "Я поздравляю Саманту Элауф за ее мужество. Вы пошли в суд. В вашем возрасте я не смог бы сделать этого. Саманта выиграла иск. Мы гордимся вами".