Обама одобрил выделение 88 млн. долларов на помощь Украине

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама одобрил выделение почти 88 миллионов долларов на помощь Украине. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник Белый дом.

Речь идет не о новой помощи, а о выполнении обязательств, которые США взяли на себя в 2014 году.

Так, почти 45 миллионов долларов выделены из фонда на непредвиденные расходы госдепартамента, 10,5 миллионов - на непредвиденные военные расходы за рубежом, 32 миллиона долларов - по программе нераспространения, противостояния терроризму, разминированию и смежным программам.