​Обама обеспокоен угрозами Ирана Израилю

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Новые соглашения по урегулированию ядерной проблемы Ирана, достигнутые с ним постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, не ослабляют обеспокоенности США по поводу угроз Тегерана в адрес Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил в четверг в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Барак Обама.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Обама подчеркнул, что заключенные в Лозанне соглашения представляют собой "существенный прогресс" в плане продвижения к "прочному, всеобъемлющему решению" ядерной проблемы Ирана. Это решение "ликвидирует все пути Ирана к созданию (атомной) бомбы" и одновременно "гарантирует… мирный характер ядерной программы" Тегерана в будущем на основе проверок, убежден глава администрации США.

Вместе с тем, он заверил Нетаньяху в том, что "прогресс по ядерной проблеме никоим образом не преуменьшает наши (т.е. США) озабоченности по поводу поддержки Ираном терроризма и угроз с его стороны в адрес Израиля".

В связи с этим Обама подчеркнул, что США намерены оставаться непреклонными в своих обязательствах, направленных на обеспечение безопасности Израиля.

Американский лидер также сообщил, что отдал распоряжение своей "команде, курирующей вопросы национальной безопасности, расширить консультации с новым правительством Израиля" относительно того, каким образом Вашингтон может "еще больше укрепить долгосрочное" двустороннее "сотрудничество в сфере безопасности и усилить бдительность для отражения угроз в адрес Израиля".