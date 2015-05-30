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    ​Обама объявил 2 штата США зоной стихийного бедствия

    Идет работа по спасению и эвакуации людей из затопленных районов

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама объявил штат Техас и Оклахома зоной стихийного бедствия в связи с бушующими там бурями и наводнениями. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

    Число жертв в результате торнадо и наводнений в Техасе и Оклахоме достигло 28 человек.

    Сообщается о тысячах поврежденных жилых домов и хозяйственных построек, десятках тысяч эвакуированных людей и сотнях километров пришедших в негодность автомобильных дорог. 

    В городке Уортон на юге-востоке Техаса из-за повышения уровня воды в реке Колорадо были эвакуированы в целях предосторожности жители примерно 300 домов. Ожидается, что в ближайшие часы уровень воды в реке поднимется более чем на 10 метров, будут затоплены некоторые улицы.

    Власти уже затопленных городов Техаса и Оклахомы по-прежнему воздерживаются от уточнения нанесенного стихией ущерба, масштабы которого почти ежечасно увеличиваются. 

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