​Обама объявил 2 штата США зоной стихийного бедствия

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама объявил штат Техас и Оклахома зоной стихийного бедствия в связи с бушующими там бурями и наводнениями. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

Число жертв в результате торнадо и наводнений в Техасе и Оклахоме достигло 28 человек.

Сообщается о тысячах поврежденных жилых домов и хозяйственных построек, десятках тысяч эвакуированных людей и сотнях километров пришедших в негодность автомобильных дорог.

В городке Уортон на юге-востоке Техаса из-за повышения уровня воды в реке Колорадо были эвакуированы в целях предосторожности жители примерно 300 домов. Ожидается, что в ближайшие часы уровень воды в реке поднимется более чем на 10 метров, будут затоплены некоторые улицы.

Власти уже затопленных городов Техаса и Оклахомы по-прежнему воздерживаются от уточнения нанесенного стихией ущерба, масштабы которого почти ежечасно увеличиваются.