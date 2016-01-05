Обама объявил о новых мерах контроля за огнестрельным оружием в США

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Американские власти ужесточают контроль за оборотом огнестрельного оружия, продажа которого - будь то в магазине или через интернет - впредь будет разрешена только по специальным лицензиям и при условии обязательной проверки информации о покупателе, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом объявил во вторник, выступая в Белом доме, президент США Барак Обама, пояснивший, что принял такое решение, чтобы уменьшить число массовых убийств, происходящих в США с пугающей регулярностью. "Каждый год от огнестрельного оружия у нас в стране погибают более 30 тысяч человек", - сказал глава администрации, перечислив названия примерно десятка американских городов, где в последнее время случались кровавые бойни. "Слишком много", - сказал Обама, напомнив, в частности, о трагедии в начальной школе городка Ньютаун (штат Коннектикут), где психически неуравновешенный 20-летний Адам Лэнза расстрелял в декабре 2012 года двадцать детей и шестерых взрослых.

"Мы единственная развитая страна в мире, где вооруженное насилие происходит так часто", - заявил президент США. По его словам, "это становится едва ли не нормой", а вместо того, чтобы действовать, политики "продолжают дебаты, которые только раскалывают американское общество". В то же время проблема не терпит отлагательств, "поскольку люди продолжают погибать", подчеркнул Обама.

Глава администрации сообщил, что его инициатива предусматривает также расширение базы данных министерства юстиции США, где будут собраны сведения не только об опасных преступниках, но и о людях, страдающих расстройством психики, а также замеченных в домашнем насилии. Через эту базу будут проверяться сведения обо всех потенциальных покупателях оружия, а передавать эту информацию властям будут продавцы - как владельцы крупных магазинов, так и частные лица, торгующие пистолетами и револьверами через интернет или на специализированных ярмарках. "Несоблюдение этого требования будет считаться уголовным преступлением", - предупредил Обама.

Он также рассказал, что ФБР наберет в свой штат более 200 новых сотрудников, которые будут заниматься проверкой данных о покупателях винтовок и пистолетов, а продавцам надлежит в обязательном порядке незамедлительно информировать правоохранительные органы в случае кражи оружия или его пропажи во время пересылки по почте.

Кроме того, министерство национальной безопасности, минюст и Пентагон вместе займутся разработкой новых технологий, блокирующих использование огнестрельного оружия посторонними людьми, в том числе детьми и подростками. Обама признал, что эти меры "не позволят предотвратить все преступления и остановить все зло в мире, но, может быть, помогут спасти жизни некоторых людей". Он также заверил, что его предложения не нарушают Вторую поправку к Конституции США, предоставляющей право гражданам страны на ношение оружия в целях самообороны и защиты частной собственности, и даже находят поддержку "большинства владельцев оружия".