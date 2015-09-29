Обама: Нигерия и Тунис присоединились к коалиции по борьбе с ИГ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Нигерия, Тунис и Малайзия присоединились к коалиции стран по борьбе с группировкой "Исламское государство", сообщил президент США Барак Обама, информирует Reportсо ссылкой на РИА Новости.

"Наша коалиция выросла до примерно 60 стран, включая наших арабских партнеров. Вместе мы приветствуем три новые страны в нашей коалиции — Нигерию, Тунис и Малайзию", — заявил Обама на саммите по борьбе с терроризмом, который проходит "на полях" Генассамблеи ООН.

Президент добавил, что еще более 20 стран также оказывают содействие в проведении военной кампании против ИГ.

Террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии.

Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США (пока ограничивается ударами с воздуха), а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцами. По данным США, действия коалиции привели к сокращению территории, занимаемой ИГ, до 30% по сравнению с той, которую она занимали раньше. Тем не менее, военную операцию по-прежнему критикуют как в странах Ближнего Востока и Европы, так и в самих США, поскольку заметно решить проблему терроризма в регионе до сих пор не удается.