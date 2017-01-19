Обама не намерен баллотироваться на любые выборные должности

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в ходе своей пресс-конференции заявил, что в ближайшее время не хотел бы занимать любые выборные должности, передает Report.

Ранее музыкальный стриминговий сервис Spotify опубликовал открытую вакансию "президента плей-листов" , намекая, что Барак Обама идеально подходит на эту должность.

Среди требований к кандидату является "как минимум, как восьмилетний опыт управления уважаемой нацией" и наличие Нобелевской премии мира.

Президент США Барак Обама заявил, что после того, как уйдет с должности, хочет обдумать все, что было и просто помолчать.