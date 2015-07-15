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    Обама не исключает, что Иран может обмануть участников переговоров

    Президент США подчеркнул важность механизма проверки действий Тегерана

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама допускает возможность нечестного поведения Ирана по отношению к соглашению по его ядерной программе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Может ли Иран обмануть? Это возможно", — сказал Обама на пресс-конференции в Белом доме.

    Президент США в этой связи подчеркнул важность механизма проверки действий Тегерана. Данный механизм он назвал "самым серьезным из тех, которые когда-либо обсуждались на переговорах".

    В минувший вторник сложнейшие переговоры по иранской атомной проблеме завершились успехом, был принят план действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры между сторонами — "шестеркой" международных посредников и Ираном — начались более десяти лет назад. Завершающий переговорный раунд длился в Вене более 18 дней.

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