Обама назвал возможные последствия от выхода США из соглашения с Ираном

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Выход США из соглашения по иранской ядерной программе спровоцирует гонку вооружений на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил экс-президент США Барак Обама.

В специальном заявлении Обама назвал возможные негативные последствия от решения Трампа.

"Это может придать смелости и без того опасному режиму; угрожать нашим друзьям разрушениями; представлять неприемлемую опасность для собственной безопасности Америки; и спровоцировать гонку вооружений в самом опасном регионе мира. Если ограничения на ядерную программу Ирана в рамках СВПД будут утрачены, то мы можем ускорить тот день, когда столкнемся с выбором: жить с этой угрозой или воевать, чтобы предотвратить ее (угрозу)", — считает экс-президент.