Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама назвал российскую армию "второй по мощи в мире", заявив, что сирийская оппозиция не сможет устоять перед ней, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

После начала операции российских ВКС в Сирии в адрес России со стороны Запада регулярно звучат не подкрепленные конкретными доказательствами обвинения в том, что удары якобы наносятся не по боевикам ИГ, а по умеренной оппозиции и гражданским объектам. Российская сторона эти сообщения неоднократно опровергала, заявляя, что цели ее военной авиации в Сирии — исключительно террористические группировки, а не объекты гражданской инфраструктуры.

"Если Россия продолжит беспорядочные бомбардировки, которые мы видели, то, думаю, можно сказать, что мы не увидим каких-либо успехов оппозиции. Да, у России крупнейшая армия. Очевидно, кучка повстанцев в Сирии не сможет соревноваться с оружием второй по мощи армии в мире", — заявил Обама на пресс-конференции в Калифорнии.