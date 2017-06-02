Обама назвал отрицанием будущего выход США из Парижского соглашения

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама заявил, что страна отрицает будущее, выходя из Парижского соглашения по климату.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этомоб этом сообщает агентство Блумберг.

"Даже если эта администрация (Трампа — ред.) присоединилась к небольшому числу государств, отрицающих будущее, я уверен, что наши государства, города и предприятия активизируются и сделают даже больше, чтобы играть ведущую роль и способствовать сохранению единственной планеты, которая у нас есть, для будущих поколений", — приводит агентство заявление экс-главы государства.

Обама также отметил, что Парижское соглашение "открыло возможности для предприятий, ученых, инженеров раскрыть потенциал высокотехнологичного и низкоуглеродного инвестирования и инноваций в беспрецедентном масштабе".