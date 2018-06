Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Барак Обама назвал любимую песню, сериал, книгу и фильм уходящего года.

Как передает Report со ссылкой на People, президенту США нравится композиция американского рэпера Кендрика Ламара How Much a Dollar Cost, в качестве любимой книги Обама назвал роман Fates and Furies писательницы Лорен Грофф, а из фильмов американский лидер выделил «Марсианина» с Мэттом Деймоном.

Любимым сериалом президента США стал «Больница Никербокер».