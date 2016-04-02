​Обама назвал критически важным для США сотрудничество с Турцией

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудничество с Турцией остается критически важным для США, несмотря на разногласия.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Барак Обама.

"Взаимодействие с Турцией по целому ряду международных и региональных проблем имеет важнейшее значение, как и сотрудничество США с другими партнерами. Будут определенные разногласия, и когда они будут, мы скажем об этом. Это то, что я стараюсь делать", - отметил Обама на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита по ядерной безопасности.