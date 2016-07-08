Обама: Нападение на полицейских в Далласе было спланированным

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Нападение в Далласе, в результате которого были убиты пятеро полицейских, было спланированным. Как сообщает Report, об этом заявил президент США Барак Обама в Варшаве.

Президент США осудил это нападение, назвав его "порочным и расчетливым".

Говоря о санкциях в отношении России, Б. Обама заявил, что США и Евросоюз едины в этом вопросе и выступают за их сохранение до полного выполнения обязательств по Минским соглашениям.