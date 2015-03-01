Обама наложит вето на новые законодательные инициативы конгресса в отношении Ирана

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Представитель Совета национальной безопасности США Бернадетт Михан предупредила американских законодателей, что президент Барак Обама наложит вето на любой законопроект, касающийся соглашения по иранской ядерной программе.

"Президент совершено четко заявил, что сейчас не время для выдвижения конгрессом новых законодательных инициатив по Ирану. Если такой законопроект будет передан ему на рассмотрение, он наложит на него вето", - заявила Михан.

Report со ссылкой на Интерфак напоминает, что ряд американских сенаторов внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий президента передать на изучение в конгресс на 60 дней текст соглашения по иранской ядерной программе. Переговоры по соглашению ведутся между "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

В то же время, Иран и "шестерка" в последнее время смогли добиться значительного прогресса в том, что касается подготовки всеобъемлющего соглашения, заявил в субботу глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"За прошедшие дни удалось добиться серьезного прогресса в том, что касается переговоров. Будем надеется, что на следующей неделе нам удастся найти решение ряда вопросов, особенно - в том, что касается отмены санкций", - приводят слова министра официальные иранские СМИ.

При этом министр подчеркнул, что переговоры с "шестеркой" могут привести либо к полному успеху, либо к тотальной неудаче.

"Мы всегда говорили, что либо нам удастся прийти к соглашению по абсолютно всем спорным вопросам, либо вообще не будет никакого соглашения", - пояснил Дж.Зариф.

Он призвал западные страны осознать, что введение дополнительных санкций против Ирана способно усложнить или сорвать переговорный процесс.