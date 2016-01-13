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    ​Обама выступает с ежегодным обращением к конгрессу - ВИДЕО

    Это последнее обращение Обамы к конгрессу в качестве президента

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Барак Обама начал выступление перед американским конгрессом.

    Как передает Report, мероприятие транслируется на сайте Белого дома.

    Это последнее обращение Обамы к конгрессу в качестве президента. В январе 2017 года Обама, согласно американскому закону, покинет свой пост после двух сроков.

    В обращении президент намерен рассказать о наиболее важных достижениях страны, а также обратит внимание на проблемы, стоящие перед Соединенными Штатами.

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