​Обама выступает с ежегодным обращением к конгрессу - ВИДЕО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Барак Обама начал выступление перед американским конгрессом.

Как передает Report, мероприятие транслируется на сайте Белого дома.

Это последнее обращение Обамы к конгрессу в качестве президента. В январе 2017 года Обама, согласно американскому закону, покинет свой пост после двух сроков.

В обращении президент намерен рассказать о наиболее важных достижениях страны, а также обратит внимание на проблемы, стоящие перед Соединенными Штатами.