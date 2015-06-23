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    ​Обама на год продлил действие санкций в отношении Северной Кореи

    Причиной продления санкций Обама назвал существование ядерных материалов на полуострове

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Белый дом направил в конгресс США уведомление о продлении президентом США Бараком Обамой санкций в отношении КНДР на год.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причиной продления санкций Обама назвал существование и риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, а также действия правительства страны, дестабилизирующие ситуацию в регионе.

    По его словам, КНДР подвергает опасности вооруженные силы США и их союзников и торговых партнеров, что представляет угрозу национальной безопасности и экономике страны.

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