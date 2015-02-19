Обама: Мы воюем не с исламом, а с людьми, которые извратили ислам

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил о необходимости уничтожения идеологии террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Люди, которые возглавляют ИГ или "Аль-Каиду", не являются религиозными лидерами, они террористы. Мы не воюем с исламом, мы воюем с людьми, которые извратили ислам". Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом Б. Обама заявил в ходе саммита по противодействию насильственному экстремизму в Вашингтоне.

"Ни одна из религий не несет ответственности за появление насилия или совершение терактов. Люди несут ответственность за насилие и терроризм. Экстремисты (из ИГ) не имеют право говорить от лица миллиарда мусульман", - отметил президент США.

По словам Обамы, "необходимо предотвратить радикализацию и вербовку молодежи". "Террористические группировки ведут пропаганду и промывают мозги, в первую очередь, среди молодых мусульман. Нам нужно найти новые способы усиления призывов к миру, терпимости и единству, особенно в интернет-пространстве", - предложил президент США.

Одной из причин популярности террористических организаций глава Белого дома назвал "отсутствие надежды на будущее" у миллионов людей.

Форум в Вашингтоне открылся во вторник и будет идти до четверга включительно. Международным фактически будет только заключительный день его работы. В работе форума примет участие и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.