Обама: "Кучка сенаторов" может помешать продлению полномочий спецслужб США

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в пятницу вновь призвал Сенат Конгресса США поддержать "Акт о свободе США" (USAFreedomAct), воспрещающий тотальный сбор данных об электронных коммуникациях американцев и при этом позволяющий спецслужбам выполнять свои обязанности.

"У нас осталось несколько дней. Полномочия истекают в полночь в воскресенье, и я не хочу, чтобы мы оказались в положении, когда на определенное время они просто исчезнут", - сказал он журналистам в Овальном кабинете Белого дома, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Президент США предостерег от ситуации, когда американские силовые ведомства могли бы предотвратить террористическую атаку, "но просто не сделали этого из-за бездействия Сената".

Обама отметил, что уже поговорил на эту тему с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и другими членами палаты. "Я ожидаю, что они будут действовать и будут действовать быстро", - добавил он. "Это не тот случай, когда нам нужно выбирать между безопасностью и гражданскими свободами. В этот раз мы фактически нашли нужный баланс и подготовили законопроект, который все могут поддержать", - заключил президент. "Единственным, что стоит на пути, является кучка сенаторов, которые противостоят этим реформам", - добавил он.

"Акт о свободе США", в частности, запрещает спецслужбам изымать у компаний-провайдеров телекоммуникаций данные об этих коммуникациях. Вместо этого, те должны будут храниться в корпоративных архивах, а для доступа к ним спецслужбы обязаны будут получать санкцию специального суда. Ужесточаются также правила проведения поисковых операций в массивах данных, чтобы в распоряжение спецслужб попадали только сведения, потенциально имеющие отношение к их работе.

По сути, все эти планируемые нововведения - прямое следствие разоблачения тотальных шпионских программ США Эдвардом Сноуденом. Еще одним косвенным подтверждением его правоты стало принятое на днях решение одного из апелляционных судов США, признавшего незаконным массовый сбор данных о телекоммуникациях американцев.