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    Обама: конфликт на Ближнем Востоке не урегулировать без создания палестинского государства

    Он отметил, что нынешнее состояние конфликта на Ближнем Востоке опасно для Израиля

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Конфликт на Ближнем Востоке нельзя урегулировать без создания полноценного палестинского государства.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Барак Обама в Белом доме на своей последней пресс-конференции на посту главы государства.

    Он также подчеркнул, что текущее состояние конфликта на Ближнем Востоке опасно для Израиля, вредит Палестине и безопасности США.

    По словам Обамы, палестинцам и израильтянам надо понять, что драгоценное время на урегулирование регионального конфликта уходит. Президент США также отметил, что "считает статус-кво нестабильным".

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