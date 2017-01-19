Обама: конфликт на Ближнем Востоке не урегулировать без создания палестинского государства

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Конфликт на Ближнем Востоке нельзя урегулировать без создания полноценного палестинского государства.

Как передает Report, об этом заявил президент США Барак Обама в Белом доме на своей последней пресс-конференции на посту главы государства.

Он также подчеркнул, что текущее состояние конфликта на Ближнем Востоке опасно для Израиля, вредит Палестине и безопасности США.

По словам Обамы, палестинцам и израильтянам надо понять, что драгоценное время на урегулирование регионального конфликта уходит. Президент США также отметил, что "считает статус-кво нестабильным".