​Обама, Кэмерон, Олланд и Меркель провели телефонные переговоры по Сирии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Сирии по телефону.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Как отмечается, лидеры стран выразили надежду, что соглашение о прекращении огня вступит в силу в самые короткие сроки.

"Стороны обозначили, что будут очень бдительно следить за выполнением обязательств, взятых международной группой поддержки Сирии 11 февраля... в частности о прекращении ударов со стороны России и сирийского режима по группировкам умеренной оппозиции и мирному населению", — говорится в заявлении.