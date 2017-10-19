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    Обама использовал красную кнопку на столе для заказа чая

    Раньше их использовали при чрезвычайных ситуациях

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Экс-лидер США Барак Обама использовал красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказывать чай для гостей.

    Как передает Report, об этом написал в книге британский миллиардер Ричард Брэнсон.

    Выдержки из книги Брэнсона приводит ТАСС. Миллиардер пишет, что Обама однажды заметил его взгляд, обращенный на красную кнопку и сказал, что раньше кнопки использовали в чрезвычайных ситуациях.

    «Раньше их использовали при чрезвычайных ситуациях, ну а сейчас их использую для того, чтобы заказывать чай для моих гостей», — приводит пояснение Обамы бизнесмен в своей автобиографической книге.

    В апреле сообщалось, что Трамп использует механизм для заказа газировки.

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