Обама и Туск 9 марта обсудят ситуацию на Украине

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама встретится с главой Евросовета Дональдом Туском 9 марта в Белом доме, отмечает Report со ссылкой на ТАСС. Как сообщил официальный представитель главы американского государства Джош Эрнест, они обсудят, в частности, ситуацию на Украине.

"Обама и Туск обсудят широкий круг вопросов, в частности, ситуацию на Украине, в России, экономический рост, Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство, энергетическую безопасность, климат и противодействие насильственному экстремизму и терроризму", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

По словам Эрнеста, Евросовет близкий и ценный партнер Соединенных Штатов, и президент с нетерпением ожидает встречи с Туском в Белом доме. "Этот визит президента подчеркивает важность сотрудничества между США и ЕС", - заключил официальный представитель.

"Мы будем готовы к любому развитию событий - и плохому, и хорошему. Если минские договоренности не будут выполняться, мы примем необходимые последующие меры", - сказал ранее глава Евросовета Дональд Туск.