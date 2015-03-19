Обама и Меркель назвали условие ослабления санкций против России

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Антироссийские санкции не будут ослаблены до выполнения Москвой минских соглашений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по итогам телефонного разговора между президентом США Бараком Обамой и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости полной и оперативной реализации минских соглашений в целях достижения прочного и мирного разрешения конфликта. Они подтвердили свою договоренность о том, что санкции, наложенные на Россию, не будут ослаблены, пока она не выполнит все свои обязательства по минским договоренностям", - говорится в сообщении, передает, Report со ссылкой на издание "Lenta.Ru".

Обама и Меркель, как отметили в Белом доме, также договорились и в дальнейшем оказывать Украине экономическую поддержку для реализации реформ.

16 марта Ангела Меркель заявила, что Запад готов к новым санкциям в отношении России, хотя ограничительные меры не являются целью. В то же время она заверила, что приложит все усилия для того, чтобы появился шанс на мирное решение украинского конфликта.

13 марта в заявлении по итогам переговоров советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс и главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера было сказано, что Россию ждут новые санкции в случае нарушения минских соглашений по Украине.