Обама и Кастро провели в Нью-Йорке двустороннюю встречу

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры США и Кубы провели вторую с момента нормализации отношений двустороннюю встречу на полях ГА ООН в Нью-Йорке, сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщили журналисты американского президентского пула, перед началом встречи Барак Обама и Рауль Кастро обменялись рукопожатиями. Кубинский лидер улыбнулся, отметив разницу в своем росте и росте президента Обамы.

Накануне президент Обама с трибуны ООН призвал конгресс США снять экономическое эмбарго с Кубы, позднее об этом же в своей речи заявил Кастро.

Нынешняя встреча стала второй с начала объявленного в декабре прошлого года курса на нормализацию отношений двух стран после перерыва, продолжавшегося более 50 лет. Двадцатого июля нынешнего года были открыты посольства обеих стран в Гаване и Вашингтоне.