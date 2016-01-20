Обама и Эрдоган подтвердили намерение уничтожить ИГИЛ

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили стремление уничтожить террористическую группировку "Исламское государство Ирака и Леванта".

Как передает Report, президенты США и Турции поговорили об этом по телефону.

Обама осудил нападение боевиков Курдской рабочей партии на турецких силовиков и подчеркнул необходимость деэскалации конфликта, уточнили в Белом доме. Ранее о телефонном разговоре американского и турецкого лидеров сообщили СМИ в Анкаре.