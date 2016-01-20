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    Обама и Эрдоган подтвердили намерение уничтожить ИГИЛ

    Президенты США и Турции поговорили об этом по телефону

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили стремление уничтожить террористическую группировку "Исламское государство Ирака и Леванта".

    Как передает Report, президенты США и Турции поговорили об этом по телефону.

    Обама осудил нападение боевиков Курдской рабочей партии на турецких силовиков и подчеркнул необходимость деэскалации конфликта, уточнили в Белом доме. Ранее о телефонном разговоре американского и турецкого лидеров сообщили СМИ в Анкаре.

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