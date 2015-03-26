Обама и Эрдоган по телефону обсудили Сирию, Ирак, Йемен и Украину

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорили в четверг по телефону, обсуждались в основном Ирак и Сирия, а также Йемен и Украина, сообщил Белый дом.

"Лидеры обсудили программу по тренировке и снабжению отобранных членов умеренной сирийской оппозиции", - говорится в сообщении.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что обсуждалась также борьба с наплывом иностранных боевиков в Сирию. Обама поблагодарил Эрдогана за то, что власти Турции приняли около двух миллионов беженцев из Сирии.

"Лидеры также обсудили последние события в Йемене и на Украине, а также переговоры по ядерной программе Ирана и договорились продолжить тесную совместную работу по этим и другим региональным вопросам", - заявили в Белом доме.

США выступают против властей Сирии и вооружают "умеренное" крыло сирийской оппозиции, которое в последнее время теснят и правительственные войска Сирии, и противостоящие ему боевики террористической группировки "Исламское государство".