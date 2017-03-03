Обама готовится вернуться в политику

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Бывший генеральный прокурор США и друг Барака Обамы Эрик Холдер заявил, что экс-президент США готовится вернуться в политику.
Как передает Report, по словам Холдера, Обама собирается помочь комитету Демократической партии США по перераспределению избирательных округов, который Холдер и возглавляет, сообщает ТАСС.
Действия комитета направлены на борьбу с так называемым джерримендерингом — процессом разграничения избирательных округов, при котором искусственным путем меняется соотношение политических сил.
Таким образом демократы надеются увеличить свое влияние, чтобы противостоять политическому курсу, проводимому нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
News DepartmentАвтор новости
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