Обама готовится вернуться в политику

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Бывший генеральный прокурор США и друг Барака Обамы Эрик Холдер заявил, что экс-президент США готовится вернуться в политику.

Как передает Report, по словам Холдера, Обама собирается помочь комитету Демократической партии США по перераспределению избирательных округов, который Холдер и возглавляет, сообщает ТАСС.

Действия комитета направлены на борьбу с так называемым джерримендерингом — процессом разграничения избирательных округов, при котором искусственным путем меняется соотношение политических сил.

Таким образом демократы надеются увеличить свое влияние, чтобы противостоять политическому курсу, проводимому нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.