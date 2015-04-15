Обама готов подписать новый законопроект о рассмотрении Конгрессом США соглашения с Ираном

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Барак Обама готов подписать нынешний вариант законопроекта, наделяющего Конгресс США правом рассмотреть всеобъемлющие договоренности об урегулировании ядерной проблемы Ирана в случае их достижения постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, комментируя выработку демократами и республиканцами на Капитолийском холме компромисса, касающегося данного законопроекта, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы ясно дали понять демократам и республиканцам в комитете по иностранным делам сената (Конгресса), что президент будет готов подписать предлагаемый компромиссный вариант, который в настоящее время обсуждается в комитете", - заявил официальный представитель главы администрации США.

Между тем, предыдущий вариант данного законопроекта категорически отвергался на этом этапе Белым домом. Инициатором организации скорейшего голосования по документу на Капитолийском холме выступала Республиканская партия США, находящаяся в настоящее время в оппозиции, но контролирующая по итогам ноябрьских промежуточных выборов и сенат, и палату представителей Конгресса.

Во вторник комитет Сената США по иностранным делам поддержал данный законопроект.