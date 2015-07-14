Обама: Если Иран нарушит соглашение, санкции будут возвращены

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "В случае нарушения соглашений санкции в отношении Ирана будут возвращены".

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Барак Обама в специальном послании в связи с достижением соглашения Ирана и "шестерки" по иранской ядерной программе.

Президент отметил, что готов предоставить Конгрессу полный отчет о заключенном соглашении по иранской ядерной программе.

"Любая возможность получить ядерное оружие будет отрезана для Ирана", - заявил Обама, подчеркнув, что "сделка с Ираном основывается не на доверии, а на проверке".