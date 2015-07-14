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    Обама: Если Иран нарушит соглашение, санкции будут возвращены

    Сделка с Ираном основывается не на доверии, а на проверке

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "В случае нарушения соглашений санкции в отношении Ирана будут возвращены". 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент США Барак Обама в специальном послании в связи с достижением соглашения Ирана и "шестерки" по иранской ядерной программе.

    Президент отметил, что готов предоставить Конгрессу полный отчет о заключенном соглашении по иранской ядерной программе.

    "Любая возможность получить ядерное оружие будет отрезана для Ирана", - заявил Обама, подчеркнув, что "сделка с Ираном основывается не на доверии, а на проверке".

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