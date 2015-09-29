​Обама договорился с Путиным о координации действий в Сирии

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама в ходе личной встречи договорились о налаживании контактов между военными двух стран во избежание конфликтов в Сирии.

По сообщениям Report, об этом передает Reuters заявление источника в Белом доме.

По его словам, военные будут координировать свои действия, чтобы избежать конфликтов при «потенциальных операциях» в Сирии.

Также лидеры двух стран договорились обсудить политические варианты решения сирийского кризиса, однако вновь разошлись по вопросу о будущем президента Башара Асада. Барак Обама вновь подчеркнул, что Асад не должен оставаться президентом страны после четырех лет гражданской войны, а Путин заявил о необходимости сохранения его режима.