​Обама будет добиваться закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама пообещал сделать все возможное, чтобы добиться закрытия тюрьмы в Гуантанамо, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы закрыть ее. Это (существование тюрьмы - ИФ) противоречит нашим ценностям и очень дорого обходится. Мы тратим миллионы на каждого, кто там находится", - сказал он в интервью телеканалу.

Тюрьма в Гуантанамо - лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме и ведении войны на стороне противника. Тюрьма находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

Обама подписал распоряжение о закрытии этого центра задержаний 22 января 2009 года, через два дня после вступления в должность, однако на базе в Гуантанамо по-прежнему находятся заключенные.

Обама отметил, что 2014 год должен стать годом, когда будет закрыта тюрьма Гуантанамо, в которой с 2001-го содержатся подозреваемые в терроризме.