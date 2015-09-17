Обама: бизнесу стоит присмотреться к телекоммуникационной отрасли Кубы

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама предложил американскому бизнесу "присмотреться" к телекоммуникационной отрасли Кубы, что касается других рыночных ниш "Острова свободы" — возможности там значительные, но до снятия эмбарго Конгрессом они пока недоступны.

"Пока Конгресс не согласовал снятие эмбарго, есть определенные вещи, которые мы не можем сделать, например, в области телекоммуникаций, и мы ищем возможности там", — сказал президент США в среду на встрече с представителями американского бизнеса.

Обама подчеркнул, что экономические возможности, в стране расположенной "в девяносто милях от берега Флориды", значительные. И Куба уже не представляет угрозы, а значит вести с ней бизнес по-старинке нет смысла. Обама так же выразил надежду, что эмбарго на сотрудничество с Кубой будет снято в ближайшей перспективе.

В декабре прошлого года США и Куба объявили о курсе на нормализацию отношений после перерыва, продолжавшегося более 50 лет. Двадцатого июля были открыты посольства обеих стран в Гаване и Вашингтоне. Над кубинской дипмиссией флаг был поднят в тот же день.

После 17 декабря 2014 года, когда президенты Барак Обама и Рауль Кастро объявили о начале процесса восстановления двусторонних отношений, в Конгрессе США было предложено несколько инициатив, направленных на модификацию экономической блокады против Кубы. Хотя администрация Обамы в январе и объявила о некоторых мерах по увеличению числа поездок и торговли с островом, правовая основа остается нетронутой.

США пока сохранили действия ограничений на торговлю, обмен финансами и валютные операции с Кубой до сентября 2016 года, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".